Rendez-vous dans les parcs, Parc de l’Abbaye St Ruf, Avignon

Informations pratiques

Rendez-vous dans les parcs Vendredi 10 juillet, 09h30 Parc de l’Abbaye St Ruf Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T09:30:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T09:30:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00

Retrouvez votre bibliothèque nomade dans le parc. Au programme : des lectures, des jeux, des ateliers et autres surprises !

Parc de l’Abbaye St Ruf Avenue du Moulin Notre Dame 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Sud Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.avignon.fr/les-equipements/les-parcs-et-jardins/les-parcs-du-centre-ville/parc-du-rocher-des-doms-4-1-3-4 Ouverture :

à partir de 7h30 toute l’année

Fermeture :

Octobre à mars : 18h00

Avril, mai, août, septembre : 20h00

Juin, juillet : 22h00 Tram :

Station Jouveau

Vélopop :

Station Place Saint-Ruf

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