Rendez-vous dans les parcs, Parc de l’Abbaye St Ruf, Avignon
vendredi 10 juillet 2026 · Parc de l'Abbaye St Ruf · Avignon
Informations pratiques
Rendez-vous dans les parcs Vendredi 10 juillet, 09h30 Parc de l’Abbaye St Ruf Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T09:30:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T09:30:00+02:00 – 2026-07-10T12:00:00+02:00
Retrouvez votre bibliothèque nomade dans le parc. Au programme : des lectures, des jeux, des ateliers et autres surprises !
Parc de l’Abbaye St Ruf Avenue du Moulin Notre Dame 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Sud Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.avignon.fr/les-equipements/les-parcs-et-jardins/les-parcs-du-centre-ville/parc-du-rocher-des-doms-4-1-3-4 Ouverture :
à partir de 7h30 toute l’année
Fermeture :
Octobre à mars : 18h00
Avril, mai, août, septembre : 20h00
Juin, juillet : 22h00 Tram :
Station Jouveau
Vélopop :
Station Place Saint-Ruf
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