Rendez-vous des curieux Café rencontre Birds on a Wire Mama Café Saint-Céré mercredi 29 juillet 2026.

Saint-Céré

Rendez-vous des curieux Café rencontre Birds on a Wire

Mama Café 2 rue des Roubinets Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Avec Rosemary Standley et Dom La Nena autour du concert de Birds on a Wire

Le célèbre duo Birds on a Wire vous emmène à la découverte de son univers musical à travers son répertoire éclectique explorant des classiques de l’histoire de la musique

Avec Rosemary Standley et Dom La Nena autour du concert de Birds on a Wire

Le célèbre duo Birds on a Wire vous emmène à la découverte de son univers musical à travers son répertoire éclectique explorant des classiques de l’histoire de la musique

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Mama Café 2 rue des Roubinets Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 29 08

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English :

With Rosemary Standley and Dom La Nena discussing the Birds on a Wire concert%A0

The famous duo Birds on a Wire takes you on a journey to discover their musical world through their eclectic repertoire, which explores classics from the history of music

L’événement Rendez-vous des curieux Café rencontre Birds on a Wire Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Vallée de la Dordogne