Rendez-vous des curieux Café rencontre Birds on a Wire Mama Café Saint-Céré
Rendez-vous des curieux Café rencontre Birds on a Wire Mama Café Saint-Céré mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Céré
Rendez-vous des curieux Café rencontre Birds on a Wire
Mama Café 2 rue des Roubinets Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Avec Rosemary Standley et Dom La Nena autour du concert de Birds on a Wire
Le célèbre duo Birds on a Wire vous emmène à la découverte de son univers musical à travers son répertoire éclectique explorant des classiques de l’histoire de la musique
Avec Rosemary Standley et Dom La Nena autour du concert de Birds on a Wire
Le célèbre duo Birds on a Wire vous emmène à la découverte de son univers musical à travers son répertoire éclectique explorant des classiques de l’histoire de la musique
.
Mama Café 2 rue des Roubinets Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 29 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With Rosemary Standley and Dom La Nena discussing the Birds on a Wire concert%A0
The famous duo Birds on a Wire takes you on a journey to discover their musical world through their eclectic repertoire, which explores classics from the history of music
L’événement Rendez-vous des curieux Café rencontre Birds on a Wire Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Saint-Céré (Lot)
- Course de caisses à savon Saint-Céré 27 juin 2026
- La grosse montée de la Vélotonome Saint-Céré 27 juin 2026
- Exposition Louis 2Verdal Atelier Louis2Verdal Saint-Céré 1 juillet 2026
- Exposition les copains d’abord Place du Mercadial Saint-Céré 4 juillet 2026
- Les mercredis guinguette à Saint-Céré Saint-Céré 8 juillet 2026