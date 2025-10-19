Restitution Rapsodie, dessine moi une chanson

avenue du Docteur Roux Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

À l’issue du travail mené toute l’année au sein de l’école primaire de Biars-sur-Cère, les artistes Sarah Lazerges et Magali Jayles (chant), Rémi Leclerc (percussion corporelle) et Laetitia Caraud (création visuelle) vous convient à la découverte de la performance vocale et scénique des élèves

À l’issue du travail mené toute l’année au sein de l’école primaire de Biars-sur-Cère, les artistes Sarah Lazerges et Magali Jayles (chant), Rémi Leclerc (percussion corporelle) et Laetitia Caraud (création visuelle) vous convient à la découverte de la performance vocale et scénique des élèves .

avenue du Docteur Roux Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 5 65 38 28 08

English :

At the end of the year?s work at Biars-sur-Ce?re primary school, artists Sarah Lazerges and Magali Jayles (vocals), Re?mi Leclerc (body percussion) and Laetitia Caraud (visual creation) invite you to discover the pupils? vocal and musical performance

L’événement Restitution Rapsodie, dessine moi une chanson Saint-Céré a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Vallée de la Dordogne