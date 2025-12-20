Rendez-vous hobby horsing La Celle-Condé

Rendez-vous hobby horsing

Domaine des Amourettes La Celle-Condé Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Après le succès rencontré lors de la première édition, le Pôle du Cheval et de l’Âne accueille une nouvelle compétition de hobby horse ! Participants et spectateurs prendront possession du stade équestre pour une journée placée sous le signe de la bonne humeur et de la bienveillance !

Auparavant simple jouet d’enfant, le bâton-cheval est devenu un véritable loisir à la popularité grandissante.

À la frontière du sport et de l’art, le hobby horse fait appel aux capacités athlétiques et artistiques des participants qui doivent imiter à la perfection le couple cavalier/cheval dans différentes disciplines équestres.

Pour réussir leur concours, les cavaliers devront obtenir un maximum de points à chacun de leur passage devant les juges.

Trois épreuves sont au programme dressage, saut et puissance. Des cérémonies de remise de prix sont organisées à l’issue de chaque épreuve. Une buvette ainsi qu’un espace restauration seront installés sur place. L’entrée est gratuite pour les spectateurs venez découvrir l’effervescence d’une compétition de hobby horse ! 7 .

Domaine des Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 28 12 contact@polechevaletane.fr

English :

The first hobby horse competition comes to Berry! Participants and spectators will take over the prestigious site of the Lignières racecourse for a day of good humor and benevolence!

