Rendez-vous musical du Pôle des Arts Paul Gaudet au château royal d’Amboise Amboise
Rendez-vous musical du Pôle des Arts Paul Gaudet au château royal d’Amboise Amboise dimanche 14 juin 2026.
Rendez-vous musical du Pôle des Arts Paul Gaudet au château royal d’Amboise
Montée Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire
Tarif : 17.3 – 17.3 – EUR
17.3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le 14 juin, profitez, en plus de votre visite, d’un après-midi musical au château royal d’Amboise !
Profitez, en plus de votre visite, d’un après-midi musical au château royal d’Amboise !
Qu’est ce que le Pôle des Arts Paul Gaudet ?
Avec une expérience de 42 ans dans le domaine des enseignements artistiques, le Pôle des Arts Paul Gaudet a pour mission essentielle d’offrir aux habitants de la Communauté de Communes du Val d’Amboise et au-delà, un panel de disciplines artistiques riche et diversifié. Il œuvre dans les trois dominantes qui sont la Musique, le Théâtre et la Danse.
Programmation
14h30-16h Concert des ensembles du Pôle des Arts Paul Gaudet.
Inclus dans le billet d’entrée du château et sans réservation. 17.3 .
Montée Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98 contact@chateau-amboise.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On June 15, enjoy an afternoon of music at the Château Royal d?Amboise!
L’événement Rendez-vous musical du Pôle des Arts Paul Gaudet au château royal d’Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-02-25 par ADT 37