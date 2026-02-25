Rendez-vous musical du Pôle des Arts Paul Gaudet au château royal d’Amboise Amboise

Rendez-vous musical du Pôle des Arts Paul Gaudet au château royal d’Amboise

Montée Abd el Kader Amboise Indre-et-Loire

Tarif : 17.3 – 17.3 – EUR

17.3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le 14 juin, profitez, en plus de votre visite, d’un après-midi musical au château royal d’Amboise !

Qu’est ce que le Pôle des Arts Paul Gaudet ?

Avec une expérience de 42 ans dans le domaine des enseignements artistiques, le Pôle des Arts Paul Gaudet a pour mission essentielle d’offrir aux habitants de la Communauté de Communes du Val d’Amboise et au-delà, un panel de disciplines artistiques riche et diversifié. Il œuvre dans les trois dominantes qui sont la Musique, le Théâtre et la Danse.

Programmation

14h30-16h Concert des ensembles du Pôle des Arts Paul Gaudet.

Inclus dans le billet d'entrée du château et sans réservation.

Montée Abd el Kader Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 00 98 contact@chateau-amboise.com

English :

On June 15, enjoy an afternoon of music at the Château Royal d?Amboise!

