Rendez-vous papote La Cabane du Lac Châtellerault
Rendez-vous papote La Cabane du Lac Châtellerault samedi 19 septembre 2026.
Châtellerault
Rendez-vous papote
La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
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La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80 lacabanedulac@grand-chatellerault.fr
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English : Rendez-vous papote
L’événement Rendez-vous papote Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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