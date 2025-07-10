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Rendez-vous papote La Cabane du Lac Châtellerault

Rendez-vous papote La Cabane du Lac Châtellerault

Rendez-vous papote La Cabane du Lac Châtellerault samedi 19 septembre 2026.

Lieu
La Cabane du Lac
Adresse
35 rue Aliénor d'Aquitaine
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif

Châtellerault

Rendez-vous papote

La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

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La Cabane du Lac 35 rue Aliénor d’Aquitaine Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 80  lacabanedulac@grand-chatellerault.fr

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English : Rendez-vous papote

L’événement Rendez-vous papote Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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