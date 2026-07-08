Rendez-vous sous les étoiles du Domaine Les Crayères Brasserie Le Jardin du Domaine Les Crayères Reims

mardi 14 juillet 2026 · Brasserie Le Jardin du Domaine Les Crayères · Reims

Informations pratiques

Reims

Rendez-vous sous les étoiles du Domaine Les Crayères

Brasserie Le Jardin du Domaine Les Crayères 7 Avenue du Général Giraud Reims Marne

Tarif : 90 – 90 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

À l’occasion du 14 juillet, célébrons ensemble l’été lors d’une Soirée Guinguette à la Brasserie Le Jardin, pour une ambiance festive et bucolique !Tout public

Le 14 juillet, rendez-vous sous les étoiles ✨

Le temps d’une soirée, la Brasserie Le Jardin prend des airs de guinguette !

Guirlandes lumineuses, musique live et douceur d’une soirée d’été se mêlent dans le parc pour célébrer le 14 juillet.

Au son des airs pop-manouches du groupe Swing Shady, la terrasse s’anime, les conversations se prolongent et la soirée se poursuit sous les étoiles.

Un menu unique aux saveurs estivales, imaginé pour l’occasion.

90 € par personne, apéritif inclus.

Informations et réservations lejardin@lescrayeres.com .

Brasserie Le Jardin du Domaine Les Crayères 7 Avenue du Général Giraud Reims 51100 Marne Grand Est lejardin@lescrayeres.com

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English : Rendez-vous sous les étoiles du Domaine Les Crayères

%C0 To celebrate July 14, let’s celebrate summer together at a Guinguette Evening at Brasserie Le Jardin, for a festive and rustic atmosphere!

L’événement Rendez-vous sous les étoiles du Domaine Les Crayères Reims a été mis à jour le 2026-07-03 par Reims Tourisme & Congrès