Renforcement musculaire Stade du Clos le Roi Sens
Renforcement musculaire Stade du Clos le Roi Sens samedi 20 juin 2026.
Sens
Renforcement musculaire
Stade du Clos le Roi 1 Rue du Clos le Roi Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
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Avec Eric Mondin, vous allez travailler sur votre force, votre endurance et votre bien-être mental.
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L’objectif est de vous accompagner personnellement dans votre parcours, de vous encourager et de vous donner les outils nécessaires pour progresser.
N’oubliez pas chaque petit pas compte et Eric est là pour vous soutenir à chaque étape !
Ces activités sont proposées tous les samedis au stade du Clos-le-Roi pas d’activités proposées les jours fériés, ni le 21 juin
À partir de 16 ans
Sur inscription
Certaines dates sont susceptibles d’être annulées en fonction des conditions météorologiques et en cas de fortes chaleurs. .
Stade du Clos le Roi 1 Rue du Clos le Roi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Renforcement musculaire
L’événement Renforcement musculaire Sens a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Sens et Sénonais
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