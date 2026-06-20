Renforcement musculaire Stade du Clos le Roi Sens

Sens

Renforcement musculaire

Stade du Clos le Roi 1 Rue du Clos le Roi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Vous rêvez d’un coach personnel ? Ne rêvez plus, on le prévoit pour vous !

Avec Eric Mondin, vous allez travailler sur votre force, votre endurance et votre bien-être mental.

Des programmes de séances variés et adaptés vous sont proposés, allant de la musculation au cardio, en passant par des séances de yoga, de stretching et de respiration.

L’objectif est de vous accompagner personnellement dans votre parcours, de vous encourager et de vous donner les outils nécessaires pour progresser.

N’oubliez pas chaque petit pas compte et Eric est là pour vous soutenir à chaque étape !

Ces activités sont proposées tous les samedis au stade du Clos-le-Roi pas d’activités proposées les jours fériés, ni le 21 juin

À partir de 16 ans

Sur inscription

Certaines dates sont susceptibles d’être annulées en fonction des conditions météorologiques et en cas de fortes chaleurs. .

Stade du Clos le Roi 1 Rue du Clos le Roi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Renforcement musculaire

L’événement Renforcement musculaire Sens a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Sens et Sénonais