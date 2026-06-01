Renouveler la recherche sur l’histoire des jardins : l’apport des archives, Château de Fontainebleau, Fontainebleau

Renouveler la recherche sur l’histoire des jardins : l’apport des archives Samedi 6 juin, 10h30 Château de Fontainebleau Seine-et-Marne

Retrouvez cette conférence au salon des fleurs du Château de Fontainebleau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Cette conférence vous invite à découvrir les jardins autrement :

Au-delà des plans d’architectes, gravures et autres vues d’artistes, des sources souvent méconnues, tels que registres comptables, mémoires de travaux et listes de plantes, offrent de précieuses informations sur la création et l’évolution des jardins. De fait, la lecture croisée de cette documentation contribue de manière significative à enrichir nos connaissances en la matière. Le travail mené par les archives départementales de l’Oise dans le cadre de l’exposition L’Oise des jardins : créateurs et créations (1600-1920) se veut à cet égard exemplaire dans le renouvellement des pratiques de recherche.

Conférence par Matthieu Pène (Archives départementales de l’Oise)

Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau, France Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 0160715060 http://www.chateaudefontainebleau.fr Les jardins du Domaine de Fontainebleau dont la création remonte à François Ier offrent aujourd’hui un aspect très varié, illustrant l’évolution de l’art du jardin en France depuis plus de trois siècles. Le domaine s’étend sur 130 ha : jardin régulier, jardin paysager et parc forestier en sont les principaux éléments de constitution. Voiture : A6 – sortie Fontainebleau. Prendre la direction de Fontainebleau puis suivre les indications château. Train : Gare de Lyon direction de Montargis, Sens, Montereau ou La Roche-Migennes, descendre à la station Fontainebleau-Avon, puis prendre le bus ligne 1 direction Château, puis arrêt Château.

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