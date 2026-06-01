Renouveler la recherche sur l’histoire des jardins : l’apport des archives, Château de Fontainebleau – salon des fleurs, Fontainebleau

Renouveler la recherche sur l’histoire des jardins : l’apport des archives Samedi 6 juin, 10h30 Château de Fontainebleau – salon des fleurs Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Au delà des plans d’architectes, gravures et autres vues d’artistes, des sources souvent méconnues, tels que registres comptables, mémoires de travaux et listes de plantes, offrent de précieuses informations sur la création et l’évolution des jardins. De fait, la lecture croisée de cette documentation contribue de manière significative à enrichir nos connaissances en la matière. Le travail mené par les archives départementales de l’Oise dans le cadre de l’exposition « L’Oise des jardins : créateurs et créations (1600-1920) » se veut à cet égard exemplaire dans le renouvellement des pratiques de recherche.

Château de Fontainebleau – salon des fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art