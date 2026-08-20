Rentrée littéraire, Médiathèque Alphonse Daudet – Forum, Alès

Informations pratiques

Rentrée littéraire Jeudi 24 septembre, 18h30 Médiathèque Alphonse Daudet – Forum Gard

Sans inscription dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T18:30:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00

La rentrée littéraire, c’est désormais à Alès! Voici un rendez-vous incontournable que nous ne pouvions manquer.

La Médiathèque et les libraires d’Alès (Alès Librairie, Alès BD et Librairie Calvin) sont ainsi heureux de vous inviter le mardi 24 septembre à 18h30 pour écouter, partager, s’enrichir, rêver et savourer l’immense production littéraire française et étrangère.

Cette rencontre vous permettra de découvrir les éditions Yovana avec Julien Poujol son directeur. Cette maison invite à découvrir d’autres lieux et d’autres cultures à travers la fiction et la non-fiction. Petite maison de notre région, elle mérite autant notre attention que notre curiosité.

Hélène Honnorat, autrice de la maison, accompagnera son éditeur et présentera son dernier ouvrage : »Tous aux bains citoyens ». Passionnant récit d’une histoire du bain dans le monde depuis l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui accompagnée de mille anecdotes.

Bien sûr, libraires et médiateurs alterneront des présentations méticuleusement choisies de romans, polars, BD, essais, etc pour votre plus grand plaisir.

Médiathèque Alphonse Daudet – Forum 24 rue Edgar Quinet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 91 20 30 https://www.mediatheque-ales.fr https://www.facebook.com/mediatheque.ales [{« type »: « phone », « value »: « 0466912042 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0466912030 »}]

En partenariat avec les librairies Alésiennes « Alès Librairie, Calvin, Alès BD »