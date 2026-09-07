Rentrée littéraire, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès
jeudi 17 septembre 2026 · Médiathèque · Saint-Christol-lez-Alès
Informations pratiques
Rentrée littéraire Jeudi 17 septembre, 18h30 Médiathèque Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00
Médiathèque Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 60 69 03 https://mediatheque.saintchristollezales.fr [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.saintchristollezales.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 4 66 60 69 03 »}]
Présentation des coups de coeur des libraires et des bibliothécaires. En partenariat avec la librairie La Porte des Mots (Anduze).
À voir aussi à Saint-Christol-lez-Alès (Gard)
- Exposition épistolaire, Musée du Scribe, Saint-Christol-lez-Alès 19 septembre 2026
- Visite commentée du musée du scribe, Musée du Scribe, Saint-Christol-lez-Alès 19 septembre 2026
- Visite d’une station météo, Lycée Jacques-Prévert – Halle des sports, Saint-Christol-lez-Alès 19 septembre 2026
- FRAPAJAM en concert, Ancien prieuré de Vermeil, Saint-Christol-lez-Alès 19 septembre 2026
- Journées européennes du Patrimoine à Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Christol-lez-Alès, Saint-Christol-lez-Alès 20 septembre 2026