Rentrée littéraire, Médiathèque, Saint-Christol-lez-Alès

Informations pratiques

Rentrée littéraire Jeudi 17 septembre, 18h30 Médiathèque Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T18:30:00+02:00 – 2026-09-17T20:00:00+02:00

Médiathèque Place du Millénaire, 30380 Saint-Christol-lès-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 60 69 03 https://mediatheque.saintchristollezales.fr [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.saintchristollezales.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 4 66 60 69 03 »}]

Présentation des coups de coeur des libraires et des bibliothécaires. En partenariat avec la librairie La Porte des Mots (Anduze).