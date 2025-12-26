Réouverture exceptionnelle de La Grange Lucasssite !, La Grange Lucassite, Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Réouverture exceptionnelle de La Grange Lucasssite ! 19 et 20 septembre La Grange Lucassite Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Yonne a bien changé au fil des siècles : de cours d’eau envahissant volontiers les terres qui la bordent, parsemé d’îles et de gués, elle est devenue une rivière domestiquée, maîtrisée au service de l’homme et de ses activités. Des trains de bois aux barrages modernes, l’exposition retrace l’histoire des aménagements réalisés pour utiliser et réguler son courant, et met en valeur les ouvriers de la navigation. L’accent est mis sur le 20ème siècle, marqué par l’évolution des techniques de gestion de la rivière.

La Grange Lucassite 19 rue du Grand-Four, 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté https://amivv.wordpress.com/ La Grange Lucassite, bâtiment ancien légué à la commune par les artistes Lucas et Yo, est mise par convention à la disposition de l’association « Les Amis du Vieux Villeneuve », qui y organise régulièrement des expositions. Plusieurs parkings du centre-ville à proximité.

L’Yonne a bien changé au fil des siècles : de cours d’eau envahissant volontiers les terres qui la bordent, parsemé d’îles et de gués, elle est devenue une rivière domestiquée, maîtrisée au service…

© Musée-Galerie Carnot LBS