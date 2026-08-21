Repair Café du Sénonais Salle des fêtes Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Villeneuve-sur-Yonne

Repair Café du Sénonais

Salle des fêtes 29 Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-06 17:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez participer à la réparation de vos vélos, appareils électroniques, vêtements ou appareils ménagers transportables… .

Salle des fêtes 29 Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 54 60 25 repaircafedusenonais@protonmail.com

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English : Repair Café du Sénonais

L’événement Repair Café du Sénonais Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sens et Sénonais