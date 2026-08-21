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AGENDA · Villeneuve-sur-Yonne

Repair Café du Sénonais Salle des fêtes Villeneuve-sur-Yonne

dimanche 6 septembre 2026 · Salle des fêtes · Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
29 Rue Saint-Savinien
Ville
89500 Villeneuve-sur-Yonne
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Villeneuve-sur-Yonne

Repair Café du Sénonais

Salle des fêtes 29 Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06 17:30:00

Date(s) :
2026-09-06

Venez participer à la réparation de vos vélos, appareils électroniques, vêtements ou appareils ménagers transportables…   .

Salle des fêtes 29 Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 54 60 25  repaircafedusenonais@protonmail.com

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English : Repair Café du Sénonais

L’événement Repair Café du Sénonais Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sens et Sénonais

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