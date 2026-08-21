Repair Café du Sénonais Salle des fêtes Villeneuve-sur-Yonne
dimanche 6 septembre 2026 · Salle des fêtes · Villeneuve-sur-Yonne
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Yonne
Repair Café du Sénonais
Salle des fêtes 29 Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06 17:30:00
Date(s) :
2026-09-06
Venez participer à la réparation de vos vélos, appareils électroniques, vêtements ou appareils ménagers transportables… .
Salle des fêtes 29 Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 54 60 25 repaircafedusenonais@protonmail.com
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English : Repair Café du Sénonais
L’événement Repair Café du Sénonais Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sens et Sénonais
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