Repair Café Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement Paris

mardi 7 juillet 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement · Paris

Informations pratiques

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés dont l’entrée est ouverte à tous. Outils et matériel sont disponibles à l’endroit où est organisé le Repair Café, pour faire toutes les réparations possibles et imaginables. Vêtements, meubles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, objets utiles, jouets, et autres. D’autre part sont présents dans le Repair Café des experts bénévoles, qui ont une connaissance et une compétence de la réparation dans toutes sortes de domaines.

On y apporte des objets en mauvais état qu’on a chez soi. Et on se met à l’ouvrage avec les gens du métier. Il y a toujours quelque chose à apprendre au Repair Café. Ceux qui n’ont rien à réparer prennent un café ou un thé, ou aident à réparer un objet appartenant à un autre. On peut aussi toujours y trouver des idées à la table de lecture qui propose des ouvrages sur la réparation et le bricolage.

ECRIRE pour Inscription préalable à : repaircafeparis12@gmail.com

Précisez l’objet à réparer dans votre mail

Un moment de partage où des bénévoles réparateur.ices accompagnent des particuliers dans la réparation d’objets cassés ou défectueux.

Du mardi 07 juillet 2026 au mardi 21 juillet 2026 :

mardi

de 10h00 à 13h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-21T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T13:00:00+02:00;2026-07-14T10:00:00+02:00_2026-07-14T13:00:00+02:00;2026-07-21T10:00:00+02:00_2026-07-21T13:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 12e arrondissement 181 Avenue Daumesnil 75012 Paris

https://www.academie.repaircafeparis.fr/index.php/calendar/209-59-repair-cafe-paris-17/2026-03-17-10-15 repaircafeparis12@gmail.com https://www.facebook.com/RepairCafeFrance https://www.facebook.com/RepairCafeFrance



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