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Repair Café, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

jeudi 8 octobre 2026 · Pôle culturel et scientifique de Rochebelle · Alès

Repair Café, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 13 mai 2027
Lieu
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle
Adresse
155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès
Ville
30100 Alès
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Repair Café 8 octobre 2026 – 13 mai 2027, certains jeudis Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T16:45:00+02:00
Fin : 2027-05-13T14:00:00+02:00 – 2027-05-13T16:45:00+02:00

Venez réparer tous types d’objet (petit électroménager, appareil électronique, petit meuble…) avec l’appui d’étudiants de l’Ecole des Mines.

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « email », « value »: « repaircafe.ales@gmail.com »}]
Apportez vos appareils défectueux et nous vous aiderons à les réparer gratuitement !

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