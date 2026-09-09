Repair Café, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès
jeudi 8 octobre 2026 · Pôle culturel et scientifique de Rochebelle · Alès
Informations pratiques
Repair Café 8 octobre 2026 – 13 mai 2027, certains jeudis Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T16:45:00+02:00
Fin : 2027-05-13T14:00:00+02:00 – 2027-05-13T16:45:00+02:00
Venez réparer tous types d’objet (petit électroménager, appareil électronique, petit meuble…) avec l’appui d’étudiants de l’Ecole des Mines.
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « email », « value »: « repaircafe.ales@gmail.com »}]
Apportez vos appareils défectueux et nous vous aiderons à les réparer gratuitement !
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