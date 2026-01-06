Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Repair café Médiathèque la Ruche Sens

Repair café Médiathèque la Ruche Sens

Repair café Médiathèque la Ruche Sens vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Médiathèque la Ruche

Adresse : 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sens

Repair café

Médiathèque la Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 14:00:00
fin : 2026-06-05 18:00:00

Date(s) :
2026-06-05 2026-09-16 2026-12-09

Pourquoi jeter quand on peut réparer ?   .

Médiathèque la Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13  mediathequelaruche@mairie-sens.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repair café

L’événement Repair café Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Sens (Yonne)