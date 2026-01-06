Repair café Médiathèque la Ruche Sens

Sens

Repair café

Médiathèque la Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 14:00:00

fin : 2026-06-05 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-09-16 2026-12-09

Pourquoi jeter quand on peut réparer ? .

Médiathèque la Ruche 5 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 88 13 mediathequelaruche@mairie-sens.fr

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English : Repair café

L’événement Repair café Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)