Répare ton vélo et repars en sécurité La Filature Retournac

Retournac

Répare ton vélo et repars en sécurité

La Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:00:00

fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Diagnostic, atelier d’auto-réparation et focus sur la sécurité routière pour tous les publics. Gratuit mais sur Inscription en Mairie.

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La Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00

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English :

Diagnosis, self-repair workshop and focus on road safety for all. Free, but please register at the Town Hall.

L’événement Répare ton vélo et repars en sécurité Retournac a été mis à jour le 2026-05-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire