Répare ton vélo et repars en sécurité La Filature Retournac
Répare ton vélo et repars en sécurité La Filature Retournac mardi 19 mai 2026.
Retournac
Répare ton vélo et repars en sécurité
La Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:00:00
fin : 2026-05-19 20:00:00
Date(s) :
2026-05-19
Diagnostic, atelier d’auto-réparation et focus sur la sécurité routière pour tous les publics. Gratuit mais sur Inscription en Mairie.
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La Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00
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English :
Diagnosis, self-repair workshop and focus on road safety for all. Free, but please register at the Town Hall.
L’événement Répare ton vélo et repars en sécurité Retournac a été mis à jour le 2026-05-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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