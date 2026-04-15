Repas-concert, Salle Becmil, Salindres

Repas-concert Dimanche 26 avril, 12h00 Salle Becmil Gard

27 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T12:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T12:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Réservation avant le 18 avril par téléphone.

Salle Becmil 6190 rue Becmil, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 01 09 62 »}, {« type »: « email », « value »: « aege.association@gmail.com »}]

Pour découvrir l’association AEGE, qui reçoit les personnes aphasiques suite à un AVC ou une atteinte cérébrale, ainsi que leurs proches aidants. Animation avec le groupe “Auprès de Mon Arbre”. Spectacle