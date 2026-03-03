Repas-Concert Camping**** Les Murmures du Lignon Tence
Repas-Concert Camping**** Les Murmures du Lignon Tence jeudi 9 juillet 2026.
Repas-Concert
Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : Jeudi 2026-07-09 19:00:00
2026-07-09
Soirée festive autour d’un repas-concert accompagné par un groupe.
Camping**** Les Murmures du Lignon 709 Route de la Levée des Frères Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 83 10 camping.tence@orange.fr
English :
Festive evening with a concert-meal accompanied by a live band.
L’événement Repas-Concert Tence a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon