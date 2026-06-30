Repas dansant avec l’association Accord Parfait SITE DU MAZEL Monistrol-sur-Loire
samedi 10 octobre 2026 · SITE DU MAZEL · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
Repas dansant avec l’association Accord Parfait
SITE DU MAZEL La Capitelle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Repas dansant organisé par l’association Accord Parfait animé par l’orchestre Alain Poulakis.
Réservation au bureau de Monistrol.
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SITE DU MAZEL La Capitelle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
Dinner dance organized by the Accord Parfait association, featuring the Alain Poulakis Orchestra.
Reservations at the Monistrol office.
L’événement Repas dansant avec l’association Accord Parfait Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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