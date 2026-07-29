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Repas dansant des Amis du Vélo Salle des fêtes Châlus

dimanche 27 septembre 2026 · Salle des fêtes · Châlus

Repas dansant des Amis du Vélo Salle des fêtes Châlus

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place Salavdor Allende
Ville
87230 Châlus
Département
Haute-Vienne
Tarif
35 35 Tarif de base plein tarif

Châlus

Repas dansant des Amis du Vélo

Salle des fêtes Place Salavdor Allende Châlus Haute-Vienne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Les Amis du Vélo de Châlus vous invitent à partager un agréable repas dansant dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Profitez d’un menu gourmand préparé par un traiteur, accompagné d’une animation musicale pour danser et passer un moment festif entre amis, en famille ou entre passionnés. Une belle occasion de se retrouver autour d’une table, de savourer une cuisine de qualité et de prolonger la journée sur la piste de danse dans la bonne humeur. Réservation obligatoire.   .

Salle des fêtes Place Salavdor Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 45 74 

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English : Repas dansant des Amis du Vélo

L’événement Repas dansant des Amis du Vélo Châlus a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin

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