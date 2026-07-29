Repas dansant des Amis du Vélo Salle des fêtes Châlus

Informations pratiques

Châlus

Repas dansant des Amis du Vélo

Salle des fêtes Place Salavdor Allende Châlus Haute-Vienne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 12:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Les Amis du Vélo de Châlus vous invitent à partager un agréable repas dansant dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Profitez d’un menu gourmand préparé par un traiteur, accompagné d’une animation musicale pour danser et passer un moment festif entre amis, en famille ou entre passionnés. Une belle occasion de se retrouver autour d’une table, de savourer une cuisine de qualité et de prolonger la journée sur la piste de danse dans la bonne humeur. Réservation obligatoire. .

Salle des fêtes Place Salavdor Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 78 45 74

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English : Repas dansant des Amis du Vélo

L’événement Repas dansant des Amis du Vélo Châlus a été mis à jour le 2026-07-29 par Terres de Limousin