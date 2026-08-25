Repas dansant Soirée blanche Salle des Fêtes Plancher-les-Mines
samedi 17 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Plancher-les-Mines
Informations pratiques
Plancher-les-Mines
Repas dansant Soirée blanche
Salle des Fêtes Place Marcel Genez Plancher-les-Mines Haute-Saône
Tarif : 28 – 28 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Mines de Culture organise un repas dansant, thème soirée blanche.
La rentrée approche… et nous, pendant ce temps-là, on vous prépare une belle soirée !
On se retrouve le 17 octobre à la salle des fêtes de Plancher-les-Mines pour une soirée blanche autour d’un bon repas et surtout de quoi dégourdir les gambettes avec le duo Fanny et Dany Leone.
Alors on sort sa petite touche de blanc, sa bonne humeur et on se prépare à passer une belle soirée tous ensemble. .
Salle des Fêtes Place Marcel Genez Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 86 05 50 minesdeculture@gmail.com
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English :
L’événement Repas dansant Soirée blanche Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-08-25 par RONCHAMP TOURISME
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