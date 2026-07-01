Repas des aînés, Complexe sportif régional, Carvin

Informations pratiques

Repas des aînés Dimanche 4 octobre, 12h00 Complexe sportif régional Pas-de-Calais

Entrée gratuite sur réservation au CCAS de CARVIN

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T12:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T12:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00

Cette année encore, l’orchestre Kubiak vous enchantera et vous emmènera sur la piste. Une après-midi entière, les danses seront ponctuées d’un délicieux repas qui ravivera vos papilles.

Complexe sportif régional Avenue François Mitterrand, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0321747607 »}] Complexe sportif régional

Avenue François Mitterrand (ex Route de Meurchin)

Le rendez-vous tant attendu : votre repas spectacle de haute volée Semaine Bleue Repas des Aînés