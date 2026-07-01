AGENDA · Carvin
Repas des aînés, Complexe sportif régional, Carvin
dimanche 4 octobre 2026 · Complexe sportif régional · Carvin
Informations pratiques
Repas des aînés Dimanche 4 octobre, 12h00 Complexe sportif régional Pas-de-Calais
Entrée gratuite sur réservation au CCAS de CARVIN
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T12:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T12:00:00+02:00 – 2026-10-04T19:00:00+02:00
Cette année encore, l’orchestre Kubiak vous enchantera et vous emmènera sur la piste. Une après-midi entière, les danses seront ponctuées d’un délicieux repas qui ravivera vos papilles.
Complexe sportif régional Avenue François Mitterrand, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0321747607 »}] Complexe sportif régional
Avenue François Mitterrand (ex Route de Meurchin)
Le rendez-vous tant attendu : votre repas spectacle de haute volée Semaine Bleue Repas des Aînés
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