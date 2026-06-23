Repas et Feu d’Artifice à Labastide-Murat Place de la mairie Cœur de Causse lundi 13 juillet 2026.

Cœur de Causse

Repas et Feu d’Artifice à Labastide-Murat

Place de la mairie Labastide-Murat Cœur de Causse Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Chaque année, le Comité des fête de Labastide-Murat propose une soirée conviviale et illuminée.

Chaque année, le Comité des fête de Labastide-Murat propose une soirée conviviale et illuminée.

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Place de la mairie Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 19 70 14 68

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English :

Every year, the Labastide-Murat Festival Committee organizes a festive, well-lit evening.

L’événement Repas et Feu d’Artifice à Labastide-Murat Cœur de Causse a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Labastide-Murat