Repas Garbure La Sauvetat-du-Dropt

Repas Garbure

Salle d’animation La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

L’association Les Amis de la Sauveté vous propose des repas de saison tout au long de l’année. Venez apprécier ce repas garbure au confit de porc cuisiné par Marie la trésorière de l’association. Apportez vos couverts.

Salle d’animation La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 44 73 68 yelena47800@gmail.com

English : Repas Garbure

The association Les Amis de la Sauveté is committed to preserving the culinary heritage of yesteryear, offering seasonal meals throughout the year. Come and enjoy a garbure meal cooked according to their grandmother’s recipes. Bring your own cutlery.

