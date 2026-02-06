Repas Garbure La Sauvetat-du-Dropt
Repas Garbure La Sauvetat-du-Dropt samedi 5 décembre 2026.
Repas Garbure
Salle d’animation La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05
2026-12-05
L’association Les Amis de la Sauveté vous propose des repas de saison tout au long de l’année. Venez apprécier ce repas garbure au confit de porc cuisiné par Marie la trésorière de l’association. Apportez vos couverts.
Salle d’animation La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 44 73 68 yelena47800@gmail.com
English : Repas Garbure
The association Les Amis de la Sauveté is committed to preserving the culinary heritage of yesteryear, offering seasonal meals throughout the year. Come and enjoy a garbure meal cooked according to their grandmother’s recipes. Bring your own cutlery.
