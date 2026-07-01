Repas partagé et jeux de société, Centre Socioculturel L’étincelle, Saint-Céré
samedi 3 octobre 2026 · Centre Socioculturel L'étincelle · Saint-Céré
Informations pratiques
Repas partagé et jeux de société Samedi 3 octobre, 12h00 Centre Socioculturel L’étincelle Lot
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T12:00:00+02:00 – 2026-10-03T14:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T12:00:00+02:00 – 2026-10-03T14:30:00+02:00
À table ! Que ce soit pour déguster les plats préférés des usagers et agents, pour rencontrer de nouvelles personnes autour d’un café, ou pour faire des jeux de société, retrouvons-nous toutes et tous pour un moment convivial !
Centre Socioculturel L’étincelle 89 avenue Lucien Darnis Saint-Céré 46400 Lot Occitanie 07 84 27 52 19 https://www.saint-cere.fr/ https://mediatheque.saint-cere.fr/ Centre socioculturel Parking et accès PMR
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