Repenser la valorisation du patrimoine photographique à l’ère de l’intelligence artificielle, Musée Guimet, Paris

Informations pratiques

Repenser la valorisation du patrimoine photographique à l’ère de l’intelligence artificielle Jeudi 16 septembre 2027, 09h30 Musée Guimet Paris

Gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-09-16T09:30:00+02:00 – 2027-09-16T17:30:00+02:00

Fin : 2027-09-16T09:30:00+02:00 – 2027-09-16T17:30:00+02:00

L’accélération de la cadence de numérisation des fonds photographiques par les musées, bibliothèques et services d’archives à travers le monde révèle chaque jour un peu plus l’ampleur considérable de ce patrimoine visuel. Face à la masse croissante d’images désormais accessibles sous forme numérique, plusieurs questions se posent : Comment maintenir l’intelligibilité, la découvrabilité, l’attractivité et la pertinence de corpus toujours plus volumineux, tant pour les chercheurs que pour le grand public ? Les technologies d’intelligence artificielle peuvent-elles aider les institutions à relever ce défi ? Comment mobiliser ces outils efficacement, avec les bons partenaires et à des coûts raisonnables ?

Ces problématiques seront au coeur du colloque international organisé par la Villa Guimet au musée Guimet dans le cadre du projet HikarIA (2023-2027), co-financé par la Caisse des Dépôts (France 2030). Réunissant des spécialistes issus d’institutions européennes autour de ces questions, la rencontre explorera un large éventail d’usages de l’IA appliquée au patrimoine photographique : segmentation, description automatisée, indexation, reconnaissance de motifs, recherche sémantique, recherche par similarité, transcription, traduction, géolocalisation, ontologie, classification, analyse statistique, etc.

La manifestation accordera en outre une attention particulière aux multiples formes de valorisation rendues possibles par ces outils, qu’elles soient portées par des acteurs publics ou privés. Elle favorisera ainsi un dialogue interdisciplinaire autour des transformations contemporaines de l’accès, de l’étude et de la médiation du patrimoine photographique à l’ère de l’intelligence artificielle.

L’évènement répondra enfin à un autre colloque sur le même thème, organisé en juin 2027 à Kyoto avec l’Art Research Center de l’université Ritsumeikan, et qui réunira des spécialistes basés en Asie.

Musée Guimet 6 Place d’Iéna, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France https://www.guimet.fr/fr Métro Iéna.

L’accélération de la cadence de numérisation des fonds photographiques par les musées, bibliothèques et services d’archives à travers le monde révèle chaque jour un peu plus l’ampleur considérable de…

Anonyme, photomontage, Japon, années 1880-90. Musée Guimet, fonds Joseph Dubois, PH2074.36 © Musée Guimet, Dist. GrandPalaisRmn / image Musée Guimet