Répétition ouverte du Brass Band de la Sirène Le Pavillon de la Sirène Paris
samedi 19 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris
Informations pratiques
Découvrez les coulisses de la préparation des prochains concerts du Brass Band de La Sirène avec cette répétition ouverte
Bien plus qu’une simple répétition, cette rencontre est l’occasion d’observer le travail minutieux qui précède chaque concert : mise en place des œuvres, recherche des équilibres sonores, échanges avec le chef, ajustements et dernières touches qui donnent vie à la musique.
Vous pourrez ainsi découvrir le fonctionnement d’un brass band de l’intérieur, comprendre les différentes étapes de préparation d’un programme et apprécier l’engagement collectif nécessaire à la construction d’une interprétation musicale. Un moment privilégié pour écouter autrement, poser un regard neuf sur le travail des artistes et partager avec eux les dernières étapes avant la scène.
Curieux, mélomanes ou simples amateurs de musique, laissez-vous guider dans les coulisses du Brass Band de La Sirène et vivez une expérience aussi enrichissante que conviviale.
Découvrez les coulisses de la préparation des prochains concerts du Brass Band de La Sirène avec cette répétition ouverte.
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h30 à 12h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T12:30:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/
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