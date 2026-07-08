Répétition ouverte du Brass Band de la Sirène Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Découvrez les coulisses de la préparation des prochains concerts du Brass Band de La Sirène avec cette répétition ouverte

Bien plus qu’une simple répétition, cette rencontre est l’occasion d’observer le travail minutieux qui précède chaque concert : mise en place des œuvres, recherche des équilibres sonores, échanges avec le chef, ajustements et dernières touches qui donnent vie à la musique.

Vous pourrez ainsi découvrir le fonctionnement d’un brass band de l’intérieur, comprendre les différentes étapes de préparation d’un programme et apprécier l’engagement collectif nécessaire à la construction d’une interprétation musicale. Un moment privilégié pour écouter autrement, poser un regard neuf sur le travail des artistes et partager avec eux les dernières étapes avant la scène.

Curieux, mélomanes ou simples amateurs de musique, laissez-vous guider dans les coulisses du Brass Band de La Sirène et vivez une expérience aussi enrichissante que conviviale.

Découvrez les coulisses de la préparation des prochains concerts du Brass Band de La Sirène avec cette répétition ouverte.

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h30 à 12h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T12:30:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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