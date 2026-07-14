Informations pratiques

Loches

Répétition publique de l’orchestre Loches en’Harmonie

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Répétition publique de l’orchestre Loches en’Harmonie.

Répétition publique de l’orchestre Loches en’Harmonie. .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 55 05 mcvi@wanadoo.fr

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English :

Public rehearsal by the Loches en’Harmonie Orchestra

L’événement Répétition publique de l’orchestre Loches en’Harmonie Loches a été mis à jour le 2026-07-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire