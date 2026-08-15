Répétition publique ensemble vocal anagramme Maison de la Musique et de la Danse Valence
mardi 29 septembre 2026 · Maison de la Musique et de la Danse · Valence
Informations pratiques
Valence
Répétition publique ensemble vocal anagramme
Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 20:00:00
fin : 2026-09-29 22:00:00
Date(s) :
2026-09-29
L’Ensemble Vocal Anagramme dirigé par Daniel Pagliardini recrute des choristes et propose une répétition publique mardi 29-09-2026 de 20h à 22h à la maison de la musique et de la danse de Valence
.
Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 54 81 11 37 contact@ensemble-anagramme.fr
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English :
TheThe Anagramme Vocal Ensemble, directed by Daniel Pagliardini, is recruiting choir members and will hold a public rehearsal on Tuesday, September 29, 2026, from 8:00 p.m. to 10:00 p.m. at the Maison de la Musique et de la Danse in Valence
L’événement Répétition publique ensemble vocal anagramme Valence a été mis à jour le 2026-08-10 par Valence Romans Tourisme
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