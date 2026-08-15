UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Valence

Répétition publique ensemble vocal anagramme Maison de la Musique et de la Danse Valence

mardi 29 septembre 2026 · Maison de la Musique et de la Danse · Valence

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Maison de la Musique et de la Danse
Adresse
32 avenue Georges Clemenceau
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Répétition publique ensemble vocal anagramme

Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 20:00:00
fin : 2026-09-29 22:00:00

Date(s) :
2026-09-29

L’Ensemble Vocal Anagramme dirigé par Daniel Pagliardini recrute des choristes et propose une répétition publique mardi 29-09-2026 de 20h à 22h à la maison de la musique et de la danse de Valence
  .

Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 54 81 11 37  contact@ensemble-anagramme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

TheThe Anagramme Vocal Ensemble, directed by Daniel Pagliardini, is recruiting choir members and will hold a public rehearsal on Tuesday, September 29, 2026, from 8:00 p.m. to 10:00 p.m. at the Maison de la Musique et de la Danse in Valence

L’événement Répétition publique ensemble vocal anagramme Valence a été mis à jour le 2026-08-10 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Valence (Drôme)