Répétition publique ensemble vocal anagramme Maison de la Musique et de la Danse Valence

mardi 29 septembre 2026 · Maison de la Musique et de la Danse · Valence

Informations pratiques

Valence

Répétition publique ensemble vocal anagramme

Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 20:00:00

fin : 2026-09-29 22:00:00

Date(s) :

2026-09-29

L’Ensemble Vocal Anagramme dirigé par Daniel Pagliardini recrute des choristes et propose une répétition publique mardi 29-09-2026 de 20h à 22h à la maison de la musique et de la danse de Valence

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Maison de la Musique et de la Danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 54 81 11 37 contact@ensemble-anagramme.fr

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English :

TheThe Anagramme Vocal Ensemble, directed by Daniel Pagliardini, is recruiting choir members and will hold a public rehearsal on Tuesday, September 29, 2026, from 8:00 p.m. to 10:00 p.m. at the Maison de la Musique et de la Danse in Valence

L’événement Répétition publique ensemble vocal anagramme Valence a été mis à jour le 2026-08-10 par Valence Romans Tourisme