Répétitions dansées au musée !, Musée national Magnin, Dijon

Répétitions dansées au musée ! Samedi 23 mai, 17h00 Musée national Magnin Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Les CM1 de l’école Léon Blum de Longvic ont relevé un beau défi : s’initier au hip-hop et imaginer un parcours chorégraphique original aux côtés de Charlotte Garbin, danseuse de la compagnie 1-des-Si.

Né de la collaboration entre le musée national Magnin et le Centre de Développement Chorégraphique National Le Dancing, ce projet a permis aux élèves de travailler autrement autour de l’exposition « Djamel Tatah. Répéter – Muter », présentée du 22 mai au 20 septembre 2026. Une découverte sensible, entre regard et mouvement.

Rejoignez-nous pour le point d’orgue de cette aventure ! Lors de la Nuit européenne des musées, les élèves dévoilent leur création au public. Une invitation unique à (re)découvrir le musée national Magnin et l’univers de Djamel Tatah… à travers les yeux et les corps des jeunes artistes.

Musée national Magnin 4 Rue des Bons Enfants, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380671110 https://musee-magnin.fr École française des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Écoles flamande, hollandaise et italienne du XVe au XVIIIe siècle. Muséographie caractéristique d’un « cabinet d’amateur ».

La classe, l’œuvre !

©Léontine Wilhelm