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Répétitions dansées au musée !, Musée national Magnin, Dijon

Répétitions dansées au musée !, Musée national Magnin, Dijon

Répétitions dansées au musée !, Musée national Magnin, Dijon samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée national Magnin

Adresse : 4 Rue des Bons Enfants, 21000 Dijon, France

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Répétitions dansées au musée ! Samedi 23 mai, 17h00 Musée national Magnin Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Les CM1 de l’école Léon Blum de Longvic ont relevé un beau défi : s’initier au hip-hop et imaginer un parcours chorégraphique original aux côtés de Charlotte Garbin, danseuse de la compagnie 1-des-Si.
Né de la collaboration entre le musée national Magnin et le Centre de Développement Chorégraphique National Le Dancing, ce projet a permis aux élèves de travailler autrement autour de l’exposition « Djamel Tatah. Répéter – Muter », présentée du 22 mai au 20 septembre 2026. Une découverte sensible, entre regard et mouvement.
Rejoignez-nous pour le point d’orgue de cette aventure ! Lors de la Nuit européenne des musées, les élèves dévoilent leur création au public. Une invitation unique à (re)découvrir le musée national Magnin et l’univers de Djamel Tatah… à travers les yeux et les corps des jeunes artistes.

Musée national Magnin 4 Rue des Bons Enfants, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380671110 https://musee-magnin.fr École française des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Écoles flamande, hollandaise et italienne du XVe au XVIIIe siècle. Muséographie caractéristique d’un « cabinet d’amateur ».
La classe, l’œuvre !

©Léontine Wilhelm

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