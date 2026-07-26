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Répit et soutien des proches aidants de personnes en situation de handicap Mairie du 18e arrondissement PARIS

jeudi 19 novembre 2026 · Mairie du 18e arrondissement · PARIS

Répit et soutien des proches aidants de personnes en situation de handicap Mairie du 18e arrondissement PARIS

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Lieu
Mairie du 18e arrondissement
Adresse
1 place Jules Joffrin
Ville
75018 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p><b>Service de garde sur inscription</b></p><p>Afin de faciliter la venue de tous, une solution de garde pour la personne aidée sera proposée sur inscription préalable.</p><p>Les personnes intéressées seront recontactées par l'équipe organisatrice afin de préciser les besoins de la personne concernée et d'organiser les modalités pratiques (créneau horaire, accompagnement nécessaire, etc.).</p>

La Communauté 360 de Paris, pilotée par l’ARS, la Ville
de Paris et la MDPH de Paris, a le plaisir de vous inviter à son Salon pour le répit et le soutien des
proches aidants de personnes en situation de handicap de Paris.

Co-organisé avec les plateformes d’accompagnement des
aidants PHARE
et SAFIRH et le
centre ressource Centr’aider, et avec
le soutien de la Cité éducative du 18ᵉ
arrondissement, cet événement a pour ambition de mieux faire connaître les
ressources existantes aux proches aidants et de favoriser les rencontres entre
les familles et les acteurs du territoire.

Plus de 60
structures seront réunies autour de thématiques variées : accès aux droits,
santé, accompagnement à domicile, scolarité, répit, loisirs, vacances adaptées,
soutien aux aidants, etc.

Ce salon s’adresse aux proches aidants de personnes en
situation de handicap et aux professionnels (y compris étudiants, bénévoles).

Un service de garde de la personne aidée sera proposé
sur inscription afin de faciliter la participation des familles.

Le rendez-vous parisien des proches aidants de personnes en situation de handicap pour s’informer, échanger et découvrir les ressources du territoire.
Le jeudi 19 novembre 2026
de 14h00 à 19h00
gratuit

Service de garde sur inscription

Afin de faciliter la venue de tous, une solution de garde pour la personne aidée sera proposée sur inscription préalable.

Les personnes intéressées seront recontactées par l’équipe
organisatrice afin de préciser les besoins de la personne concernée et
d’organiser les modalités pratiques (créneau horaire, accompagnement
nécessaire, etc.).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-19T15:00:00+01:00
fin : 2026-11-19T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-19T14:00:00+02:00_2026-11-19T19:00:00+02:00

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin  75018 PARIS
+33800360360 c360paris@ose-france.org


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