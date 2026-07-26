Répit et soutien des proches aidants de personnes en situation de handicap Mairie du 18e arrondissement PARIS

Informations pratiques

La Communauté 360 de Paris, pilotée par l’ARS, la Ville

de Paris et la MDPH de Paris, a le plaisir de vous inviter à son Salon pour le répit et le soutien des

proches aidants de personnes en situation de handicap de Paris.

Co-organisé avec les plateformes d’accompagnement des

aidants PHARE

et SAFIRH et le

centre ressource Centr’aider, et avec

le soutien de la Cité éducative du 18ᵉ

arrondissement, cet événement a pour ambition de mieux faire connaître les

ressources existantes aux proches aidants et de favoriser les rencontres entre

les familles et les acteurs du territoire.

Plus de 60

structures seront réunies autour de thématiques variées : accès aux droits,

santé, accompagnement à domicile, scolarité, répit, loisirs, vacances adaptées,

soutien aux aidants, etc.

Ce salon s’adresse aux proches aidants de personnes en

situation de handicap et aux professionnels (y compris étudiants, bénévoles).

Un service de garde de la personne aidée sera proposé

sur inscription afin de faciliter la participation des familles.

Le rendez-vous parisien des proches aidants de personnes en situation de handicap pour s’informer, échanger et découvrir les ressources du territoire.

Le jeudi 19 novembre 2026

de 14h00 à 19h00

gratuit

Service de garde sur inscription

Afin de faciliter la venue de tous, une solution de garde pour la personne aidée sera proposée sur inscription préalable.

Les personnes intéressées seront recontactées par l’équipe

organisatrice afin de préciser les besoins de la personne concernée et

d’organiser les modalités pratiques (créneau horaire, accompagnement

nécessaire, etc.).

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-19T15:00:00+01:00

fin : 2026-11-19T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-19T14:00:00+02:00_2026-11-19T19:00:00+02:00

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS

+33800360360 c360paris@ose-france.org



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