Répit et soutien des proches aidants de personnes en situation de handicap Mairie du 18e arrondissement PARIS
jeudi 19 novembre 2026 · Mairie du 18e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
La Communauté 360 de Paris, pilotée par l’ARS, la Ville
de Paris et la MDPH de Paris, a le plaisir de vous inviter à son Salon pour le répit et le soutien des
proches aidants de personnes en situation de handicap de Paris.
Co-organisé avec les plateformes d’accompagnement des
aidants PHARE
et SAFIRH et le
centre ressource Centr’aider, et avec
le soutien de la Cité éducative du 18ᵉ
arrondissement, cet événement a pour ambition de mieux faire connaître les
ressources existantes aux proches aidants et de favoriser les rencontres entre
les familles et les acteurs du territoire.
Plus de 60
structures seront réunies autour de thématiques variées : accès aux droits,
santé, accompagnement à domicile, scolarité, répit, loisirs, vacances adaptées,
soutien aux aidants, etc.
Ce salon s’adresse aux proches aidants de personnes en
situation de handicap et aux professionnels (y compris étudiants, bénévoles).
Un service de garde de la personne aidée sera proposé
sur inscription afin de faciliter la participation des familles.
Le rendez-vous parisien des proches aidants de personnes en situation de handicap pour s’informer, échanger et découvrir les ressources du territoire.
Le jeudi 19 novembre 2026
de 14h00 à 19h00
gratuit
Service de garde sur inscription
Afin de faciliter la venue de tous, une solution de garde pour la personne aidée sera proposée sur inscription préalable.
Les personnes intéressées seront recontactées par l’équipe
organisatrice afin de préciser les besoins de la personne concernée et
d’organiser les modalités pratiques (créneau horaire, accompagnement
nécessaire, etc.).
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-19T15:00:00+01:00
fin : 2026-11-19T20:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-19T14:00:00+02:00_2026-11-19T19:00:00+02:00
Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS
+33800360360 c360paris@ose-france.org
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