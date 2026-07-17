Réplique de l’avion Blériot XI, Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens), Vendôme

Informations pratiques

Réplique de l’avion Blériot XI 19 et 20 septembre Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens) Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre des 110 ans de la base école d’aviation de Poulines organisée par les associations « Images et sons en Vendômois », « Ceux de Verdun » et « le Comité d’Entente », le capitaine Jean-Louis Benoît, ingénieur aéronautique présente sa réplique à l’identique de l’avion Blériot XI dans la cour d’honneur de l’hôtel de ville de Vendôme.

Hôtel de ville (ancien collège des oratoriens) Parc Ronsard 41100 Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Ancien collège des oratoriens fondé en 1623 par le duc César de Vendôme. Honoré de Balzac, il a été élève de 1807 à 1813.

Architecture classique brique et pierre des XVIIe et XVIIIe siècle, hôtel de ville depuis 1982.

Dans le cadre des 110 ans de la base école d’aviation de Poulines organisée par les associations « Images et sons en Vendômois », « Ceux de Verdun » et « le Comité d’Entente », le capitaine Jean-Louis sa à…

©Jean-Louis Benoît