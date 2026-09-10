Représentation de la Compagnie Zabelle, Musée Descartes, Descartes
samedi 19 septembre 2026 · Musée Descartes · Descartes
Informations pratiques
Représentation de la Compagnie Zabelle Samedi 19 septembre, 17h00 Musée Descartes Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
« Z.M.T ou Zabelle en dé-Montand le Temps est une lecture musicale au cours de laquelle, Zabelle, naviguant entre physique, métaphysique et chansons, nous embarque dans un étonnant voyage au coeur de la question du temps »
Musée Descartes 29 Rue Descartes, 37160 Descartes, France Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247597919 https://www.ville-descartes.fr Selon la tradition, Descartes serait né dans cette maison. C’est un bâtiment en équerre, dont la façade sur rue a dû être remaniée au XVIIe siècle. Sur sa partie droite subsiste une petite tour d’escalier carrée qui a conservé son pignon à crochets et, aux étages supérieurs, son caractère du XVe siècle. La partie arrière, sur jardin, est constituée par le retour du bâtiment et suivie par une maison basse pouvant être du XVIIIe siècle. Primitivement, la maison se composait de deux corps de bâtiment se développant de part et d’autre d’un étroit pavillon central. Le bâtiment nord a été démoli. Le pavillon autrefois central subsiste.
Venez assister à la représentation de la Compagnie Zabelle.
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