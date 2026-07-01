Visite libre de l’Espace Muséal, Musée Descartes, Descartes

Informations pratiques

Visite libre de l’Espace Muséal 19 et 20 septembre Musée Descartes Indre-et-Loire

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Laissez-vous guider à travers l’histoire de trois figures emblématiques de Descartes en marchant sur les pas du célèbre philosophe et mathématicien René Descartes, en partant à la découverte de l’inventeur prolifique Gustave Trouvé, et en vous immergeant dans l’univers de l’écrivain et académicien René Boylesve.

Tout au long du week-end, grâce au musée numérique Micro-Folie, venez admirer une sélection d’œuvres d’art dédiées à la cathédrale Notre-Dame de Paris, défilant sur grand écran. Un livret-jeu est également disponible pour rendre la découverte encore plus ludique.

Chaussez nos casques de réalité virtuelle et laissez-vous transporter au cœur de contenus immersifs au cœur de la cathédrale au XVIIIᵉ siècle.

Micro-Folie est un dispositif culturel porté par le Ministère de la Culture et coordonné par la Villette. Entièrement gratuite, la Micro-Folie de Descartes est ouverte à tous les publics : familles, scolaires, associations, touristes, groupes, etc. Le Musée numérique est composé de milliers d’œuvres qui défilent sur un grand écran, la tablette devant le visiteur permettant de les découvrir en détails. Il est complété par un espace de Réalité Virtuelle qui propose une sélection de contenus immersifs à 360°. Une galerie ludique, interactive et évolutive pour voyager à travers l’art et son histoire.

Musée Descartes 29 Rue Descartes, 37160 Descartes, France Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247597919 https://www.ville-descartes.fr Selon la tradition, Descartes serait né dans cette maison. C’est un bâtiment en équerre, dont la façade sur rue a dû être remaniée au XVIIe siècle. Sur sa partie droite subsiste une petite tour d’escalier carrée qui a conservé son pignon à crochets et, aux étages supérieurs, son caractère du XVe siècle. La partie arrière, sur jardin, est constituée par le retour du bâtiment et suivie par une maison basse pouvant être du XVIIIe siècle. Primitivement, la maison se composait de deux corps de bâtiment se développant de part et d’autre d’un étroit pavillon central. Le bâtiment nord a été démoli. Le pavillon autrefois central subsiste.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Espace Muséal de Descartes est entièrement gratuit.