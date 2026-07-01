Visite guidée du musée René Boylesve, Musée Descartes, Descartes

Informations pratiques

Visite guidée du musée René Boylesve 19 et 20 septembre Musée Descartes Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les membres de l’association Les Amis de René Boylesve vous proposent des visites guidées du musée René Boylesve pour les Journées Européennes du Patrimoine.

Présentez-vous directement au musée Boylesve ou à l’accueil de l’Espace Muséal.

Musée Descartes 29 Rue Descartes, 37160 Descartes, France Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247597919 https://www.ville-descartes.fr Selon la tradition, Descartes serait né dans cette maison. C’est un bâtiment en équerre, dont la façade sur rue a dû être remaniée au XVIIe siècle. Sur sa partie droite subsiste une petite tour d’escalier carrée qui a conservé son pignon à crochets et, aux étages supérieurs, son caractère du XVe siècle. La partie arrière, sur jardin, est constituée par le retour du bâtiment et suivie par une maison basse pouvant être du XVIIIe siècle. Primitivement, la maison se composait de deux corps de bâtiment se développant de part et d’autre d’un étroit pavillon central. Le bâtiment nord a été démoli. Le pavillon autrefois central subsiste.

Les membres de l’association Les Amis de René Boylesve vous proposent des visites guidées du musée René Boylesve pour les Journées Européennes du Patrimoine.