Représentation Théâtrale Druyes-les-Belles-Fontaines
Représentation Théâtrale Druyes-les-Belles-Fontaines samedi 20 juin 2026.
Druyes-les-Belles-Fontaines
Représentation Théâtrale
Salle des fêtes Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Représentation théâtrale , tirés des livrets A cœurs ouverts et Brèves du temps perdu . Texte de Georges Feydeau tiré de On purge bébé . Par la troupe les Clémentines , sous la direction de Xavier Clément. .
Salle des fêtes Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 53 61 mairie-druyes-les-belles-fontaines@wanadoo.fr
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English : Représentation Théâtrale
L’événement Représentation Théâtrale Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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