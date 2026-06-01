Druyes-les-Belles-Fontaines

Représentation Théâtrale

Salle des fêtes Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Représentation théâtrale , tirés des livrets A cœurs ouverts et Brèves du temps perdu . Texte de Georges Feydeau tiré de On purge bébé . Par la troupe les Clémentines , sous la direction de Xavier Clément. .

Salle des fêtes Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 53 61 mairie-druyes-les-belles-fontaines@wanadoo.fr

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English : Représentation Théâtrale

L’événement Représentation Théâtrale Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !