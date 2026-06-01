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Représentation Théâtrale Druyes-les-Belles-Fontaines

Représentation Théâtrale Druyes-les-Belles-Fontaines samedi 20 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 89560 Druyes-les-Belles-Fontaines

Département : Yonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Druyes-les-Belles-Fontaines

Représentation Théâtrale

Salle des fêtes Druyes-les-Belles-Fontaines Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Représentation théâtrale , tirés des livrets A cœurs ouverts et Brèves du temps perdu . Texte de Georges Feydeau tiré de On purge bébé . Par la troupe les Clémentines , sous la direction de Xavier Clément.   .

Salle des fêtes Druyes-les-Belles-Fontaines 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 53 61  mairie-druyes-les-belles-fontaines@wanadoo.fr

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English : Représentation Théâtrale

L’événement Représentation Théâtrale Druyes-les-Belles-Fontaines a été mis à jour le 2026-06-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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