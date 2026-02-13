Figeac

Représentation théâtrale les pas perdus avec l’EIM Théâtre de Figeac

Auditorium Oum Kalsoum rue victor Delbos Figeac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Les ateliers théâtre de l'école intercommunale de musique de Figeac font leur spectacle L’atelier théâtre des adultes du lundi les pas perdus de Denise Bonal, mise en scène par Gaëtan Martin, professeur de Théâtre.

Les ateliers théâtre de l'école intercommunale de musique de Figeac font leur spectacle L’atelier théâtre des adultes du lundi les pas perdus de Denise Bonal, mise en scène par Gaëtan Martin, professeur de Théâtre.

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Auditorium Oum Kalsoum rue victor Delbos Figeac 46100 Lot Occitanie theatre.eimfigeac@gmail.com

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English :

The theater workshops at Figeac’s intercommunity music school put on their show Monday’s adult theater workshop: les pas perdus by Denise Bonal, directed by Theater teacher Gaëtan Martin.

L’événement Représentation théâtrale les pas perdus avec l’EIM Théâtre de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac