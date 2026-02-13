Représentation théâtrale les pas perdus avec l’EIM Théâtre de Figeac Figeac
Représentation théâtrale les pas perdus avec l’EIM Théâtre de Figeac Figeac samedi 6 juin 2026.
Figeac
Représentation théâtrale les pas perdus avec l’EIM Théâtre de Figeac
Auditorium Oum Kalsoum rue victor Delbos Figeac Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-07
Les ateliers théâtre de l'école intercommunale de musique de Figeac font leur spectacle L’atelier théâtre des adultes du lundi les pas perdus de Denise Bonal, mise en scène par Gaëtan Martin, professeur de Théâtre.
Les ateliers théâtre de l'école intercommunale de musique de Figeac font leur spectacle L’atelier théâtre des adultes du lundi les pas perdus de Denise Bonal, mise en scène par Gaëtan Martin, professeur de Théâtre.
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Auditorium Oum Kalsoum rue victor Delbos Figeac 46100 Lot Occitanie theatre.eimfigeac@gmail.com
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English :
The theater workshops at Figeac’s intercommunity music school put on their show Monday’s adult theater workshop: les pas perdus by Denise Bonal, directed by Theater teacher Gaëtan Martin.
L’événement Représentation théâtrale les pas perdus avec l’EIM Théâtre de Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac
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