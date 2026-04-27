Bruère-Allichamps

Requiem pour Christine de Suède

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20 22:15:00

Date(s) :

2026-06-20

Christine de Suède fut une figure phare de la vie culturelle européenne. L’Escadron Volant de la Reine a reconstitué la musique de ses funérailles 15 musiciens et chanteurs nous immergent dans la Rome du XVII? siècle.

Reine érudite et visionnaire, Christine de Suède (1626-1689) a marqué son époque par son indépendance d’esprit et son amour inconditionnel des arts et des sciences. Son abdication en 1654 et son installation à Rome ont fait d’elle une figure centrale des cercles culturels européens, dont la cour était fréquentée par les plus grands esprits de son temps. À sa mort, en 1689, elle fut inhumée dans la nécropole papale de la Basilique Saint-Pierre au Vatican, privilège dont seulement deux autres femmes peuvent s’enorgueillir. Jeune formation implantée en Région Centre-Val de Loire, et déjà largement saluée pour ses enregistrements consacrés à la musique italienne du XVIIe siècle, l’Escadron Volant de la Reine a reconstitué avec le musicologue Luca della Libera la musique de ses funérailles. 22 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

Christine of Sweden was a leading figure in European cultural life. The Queen?s Flying Squadron has reconstructed the music for her funeral: 15 musicians and singers immerse us in 17th-century Rome.

L’événement Requiem pour Christine de Suède Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-27 par BERRY