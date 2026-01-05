Résilience Festival Le Chambon-sur-Lignon
Résilience Festival Le Chambon-sur-Lignon vendredi 10 juillet 2026.
Résilience Festival
La Plage Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
5ème édition. Ateliers, art de rue, animations et concerts sur les thèmes de la transition écologique. Restauration et buvette bio et locales.
.
La Plage Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 26 85 99 festival.resilience@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
5th edition. Workshops, street art, entertainment and concerts on the theme of ecological transition. Organic and local food and refreshments.
L’événement Résilience Festival Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme du Haut-Lignon