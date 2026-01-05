Résilience Festival Le Chambon-sur-Lignon

Résilience Festival

La Plage Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

2026-07-10

5ème édition. Ateliers, art de rue, animations et concerts sur les thèmes de la transition écologique. Restauration et buvette bio et locales.

La Plage Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 26 85 99 festival.resilience@gmail.com

5th edition. Workshops, street art, entertainment and concerts on the theme of ecological transition. Organic and local food and refreshments.

