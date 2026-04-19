Résistances juives Mémorial de la Shoah Paris

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Visite guidée pour Adultes



Cette visite met en lumière les multiples formes de résistances juives face aux persécutions nazies : l’action armée, le sauvetage des enfants, les gestes quotidiens de survie et de solidarité.



Durée : 1 h 30.



Des boucles magnétiques sont à disposition du public malentendant à l’accueil.

Le dimanche 19 avril 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-19T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-19T11:00:00+02:00_2026-04-19T12:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-resistances-juives +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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