Résistances juives Mémorial de la Shoah Paris
Résistances juives Mémorial de la Shoah Paris dimanche 19 avril 2026.
Visite guidée pour Adultes
Cette visite met en lumière les multiples formes de résistances juives face aux persécutions nazies : l’action armée, le sauvetage des enfants, les gestes quotidiens de survie et de solidarité.
Durée : 1 h 30.
Des boucles magnétiques sont à disposition du public malentendant à l’accueil.
Le dimanche 19 avril 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-19T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-19T11:00:00+02:00_2026-04-19T12:30:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-resistances-juives +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
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