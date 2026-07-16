Résonances artistiques, École de Musique, Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Résonances artistiques 19 et 20 septembre École de Musique Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Une animation invite le public à découvrir autrement l’œuvre de la vandopérienne Françoise Malaprade, réalisée dans le cadre du 1 % artistique de l’École de Musique.

Née à Nancy, Françoise Malaprade s’est consacrée pendant près de trente ans à l’art monumental, créant des fresques, tapisseries, mosaïques et œuvres intégrées à l’architecture publique. Son travail est profondément marqué par la couleur, le mouvement et le dialogue entre l’œuvre et le lieu qui l’accueille. À partir de 1989, elle poursuit une recherche picturale personnelle où la couleur devient le véritable langage de son expression artistique.

À travers une visite commentée, l’École de Musique propose une rencontre entre les arts visuels et la musique, une occasion de célébrer la rencontre entre création plastique et création musicale et de faire vivre l’héritage artistique laissé par l’artiste vandopérienne au cœur de l’établissement.

École de Musique 13, allée de Fribourg 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Trève Fribourg Meurthe-et-Moselle Grand Est

Une animation invite le public à découvrir autrement l’œuvre de la vandopérienne Françoise Malaprade, réalisée dans le cadre du 1 % artistique de l’École de Musique.

© Ville de Vandœuvre