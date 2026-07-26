AGENDA · Paris
Résonnances Cité de l’architecture et du patrimoine Paris
samedi 14 novembre 2026 · Cité de l'architecture et du patrimoine · Paris
Informations pratiques
La Maîtrise de Paris
Parcours vocal de la Maîtrise de Paris à la Cité de l’architecture et du patrimoine
Le samedi 14 novembre 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit sous condition
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-14T15:00:00+01:00
fin : 2026-11-14T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-14T14:00:00+02:00_2026-11-14T18:00:00+02:00
Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016 Paris
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