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Résonnances Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

samedi 14 novembre 2026 · Cité de l'architecture et du patrimoine · Paris

Résonnances Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Cité de l'architecture et du patrimoine
Adresse
1 place du Trocadéro et du 11 Novembre
Ville
75016 Paris
Département
Paris
Tarif
<p></p>

La Maîtrise de Paris

Parcours vocal de la Maîtrise de Paris à la Cité de l’architecture et du patrimoine
Le samedi 14 novembre 2026
de 14h00 à 18h00
gratuit sous condition

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-14T15:00:00+01:00
fin : 2026-11-14T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-14T14:00:00+02:00_2026-11-14T18:00:00+02:00

Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre  75016 Paris
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