Résonnances Cité de l’architecture et du patrimoine Paris

samedi 14 novembre 2026 · Cité de l'architecture et du patrimoine · Paris

Informations pratiques

La Maîtrise de Paris

Parcours vocal de la Maîtrise de Paris à la Cité de l’architecture et du patrimoine

Le samedi 14 novembre 2026

de 14h00 à 18h00

gratuit sous condition

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-14T15:00:00+01:00

fin : 2026-11-14T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-14T14:00:00+02:00_2026-11-14T18:00:00+02:00

Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75016 Paris

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