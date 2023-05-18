Résoudre des énigmes par l’IA, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Résoudre des énigmes par l’IA Jeudi 18 mai 2023, 14h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

En accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-05-18T14:30:00+02:00 – 2023-05-18T16:00:00+02:00

Fin : 2023-05-18T14:30:00+02:00 – 2023-05-18T16:00:00+02:00

Et découvrez comment coder simplement des courts programmes très efficaces dans le langage Prolog pour résoudre ces casse-tête ! Cet atelier est proposé par l’Association Française pour l’Intelligence Artificielle.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

En famille ou entre ami·e·, amusez-vous à trouver des solutions à des énigmes amusantes (de type « Qui ment ? Qui se trompe ? Qui dit la vérité ?… » de R. Smullyan) Enigmes vacances numériques