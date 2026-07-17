Restaurer le fonds Larivière., Musée de Picardie, Amiens

Informations pratiques

Restaurer le fonds Larivière. 19 et 20 septembre Musée de Picardie Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Les restauratrices Cloé Gaudin et Marguerite Ferrieu vous présentent leurs travaux de conservation et de restauration menés sur les 26 tableaux du Fonds Larivière. Des tests de nettoyage seront notamment menés face au public. Ces restaurations ont été financées grâce au soutien des Amis des Musées d’Amiens et à l’engagement de 200 mécènes.

Musée de Picardie 48 Rue de la République, 80000 Amiens, France Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 33322971400 https://www.amiens.fr/Vivre-a-Amiens/Culture-Patrimoine/Etablissements-culturels/Musee-de-Picardie Ce musée est connu comme le premier musée des Beaux-Arts construit en France en tant que tel, un bâtiment à caractère muséal, repris ailleurs comme un modèle. L’État, en la personne de Napoléon III, a offert le terrain et a permis la mise en place du système de son financement atypique grâce à des loteries et non aux deniers publics. Décors par Lequesne, Duthoit (Aimée et Edmont), Cauccemont, Puvis de Chavannes.

Les restauratrices Cloé Gaudin et Marguerite Ferrieu vous présentent leurs travaux de conservation et de restauration menés sur les 26 tableaux du Fonds Larivière. Des tests de nettoyage seront menés…

© Gauthier Gillmann