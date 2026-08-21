Restaurer pour transmettre, Médiathèque Louis Aragon, Calais

Informations pratiques

Restaurer pour transmettre Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Médiathèque Louis Aragon Pas-de-Calais

Durée : 1 heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine consacrées cette année au patrimoine en péril, venez découvrir les manuscrits restaurés de la médiathèque Louis Aragon. Ces trésors, du XIVᵉ au XVIIIᵉ siècle, embellis et consolidés, vous raconteront l’histoire de la ville de Calais et la transmettront aux générations futures.

Médiathèque Louis Aragon

Médiathèque Louis Aragon 16 rue du Pont Lottin, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine consacrées cette année au patrimoine en péril, venez découvrir les manuscrits restaurés de la médiathèque Louis Aragon. Ces trésors, du XIVᵉ au et…

© Médiathèque Louis Aragon