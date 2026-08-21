Restitution de projet pédagogique : archéologie et patrimoine, les explorateurs en herbe, Musée de la Romanité, Nîmes

Informations pratiques

Restitution de projet pédagogique : archéologie et patrimoine, les explorateurs en herbe 19 et 20 septembre Musée de la Romanité Gard

Gratuit, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir les créations réalisées par les enfants de l’association Feu Vert, accueillis cet été au Musée de la Romanité.

Au fil de plusieurs séances, ils se sont initiés à l’archéologie et à ses différentes disciplines, ont découvert les missions et les métiers du musée et porté un nouveau regard sur le patrimoine antique de Nîmes.

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie +33448210210 https://museedelaromanite.fr Le parcours muséographique se déroule autour d’un atrium central où est évoqué le site fondateur de la cité : la source de la Fontaine. Conçu selon un schéma chronologique, il comporte quatre sections : l’âge du Fer, l’époque romaine, l’époque médiévale et le legs de l’Antiquité. Les principaux thèmes illustrant chaque période se rapportent à l’urbanisme et à l’architecture publique, aux formes de l’habitat, au décor domestique, aux objets de la vie quotidienne, à l’économie (agriculture, artisanat, commerce), aux témoignages de la vie spirituelle (religions et pratiques funéraires) et aux productions artistiques. La diffusion des contenus du musée est facilitée par la contextualisation des artefacts exposés quand cela est possible, et par l’intégration dans le parcours muséographique de supports numériques divers. En voiture : autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes centre – direction « centre-ville », parking et stationnement en surface payant à proximité. Trambus : ligne 1 – arrêt Arènes (12 min du parking relais A54). Train : Gare TGV à 5 min à pied.

Venez découvrir les créations réalisées par les enfants de l’association Feu Vert, accueillis cet été au Musée de la Romanité.

© Musée de la Romanité