Restitution du projet artistique Les Zémus, Musée de la chaussure, Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Restitution du projet artistique Les Zémus Samedi 19 septembre, 11h15 Musée de la chaussure Drôme

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Restitution sous forme de performance théatrale du projet artistique porté par le collectif Les Zémus-Les vertébrés en partenariat avec les béneficiaires de l’espace Lieu d’Etre ( accueil de jour de Romans) et des séniors de la villa Boréa.

Une exposition, en accés libre durant le week-end, prolonge le projet

Une experience humaine et sensible qui illustre comment la culture et le patrimoine peuvent devenir de véritables leviers de bien etre , d’expression et de soin.

Musée de la chaussure Rue Bistour, 26100 Romans-sur-Isère, France Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475055181 https://www.museedelachaussure.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 75 05 51 81 »}, {« type »: « link », « value »: « https://museedelachaussure.fr »}, {« type »: « email », « value »: « publicsmusee@ville-romans26.fr »}, {« owner »: {« uid »: 53497682, « type »: « user »}, « data »: [{« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « bookingContact »: « publicsmusee@ville-romans26.fr », « eventDuration »: 30, « venueId »: 151931, « showType »: « PLURIDISCIPLINAIRE-PERFORMANCE », « description »: « linked desc », « dates »: [{« quantity »: « 10 », « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789809300000, « id »: 1}], « bookingEmail »: « publicsmusee@ville-romans26.fr », « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « editing »: true, « duo »: true}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: null}] Ancien couvent construit du XVIIe au XIXe siècles, agrémenté de jardins à la française.

Restitution sous forme de performance théatrale du projet artistique porté par le collectif Les Zémus-Les vertébrés en partenariat avec les béneficiaires de l’espace Lieu d’Etre ( accueil de jour de …

©Ville Romans sur Isère