Restitution d’un projet de théâtre citoyen sur l’adolescence et la laïcité Théâtre de la Concorde Paris

Adolescence et Laïcité est un projet né après un an d’ateliers croisés, d’écritures, d’improvisations, et de travail sur des textes contemporains.

« La laïcité signifie que dans la société nous sommes définis par notre citoyenneté et en aucun cas par notre religion. »

Abd Al Malik

C’est à partir de ces réflexions que l’équipe d’Étoile & Compagnie a accompagné une dizaine d’adolescent·e·s du QPV Didot-Vanves dans des ateliers théâtre, afin d’explorer la laïcité et les représentations qu’ils et elles s’en font. Ce projet, co-construit en partenariat avec une classe de 5e du collège François Villon et sa professeur d’EMC a permis l’émergence de textes, de débats, de scènes parfois absurdes, parfois touchantes, poétiques et politiques.

Ces jeunes explorateurs de la laïcité montent sur la scène du Théâtre de la Concorde pour vous présenter l’aboutissement de leurs réflexions, de leurs doutes et de leurs espoirs.

À propos

Étoile & Compagnie est une compagnie de théâtre créée en 2011 sous l’impulsion d’Elsa Saladin. Elle mène des actions théâtrales d’éducation populaire dans le QPV Didot-Vanves. Elle est soutenue par le Théâtre de la Concorde, la Ville de Paris, la Préfecture de Paris et la Cité Educative DiVa 14.

« Adolescence et Laïcité » est un projet de théâtre citoyen, co-construit par l’atelier de théâtre-forum de l’association Étoile & Compagnie avec une classe de 5e du collège François Villon et sa professeur d’EMC. Et si la laïcité pouvait être perçue comme un principe de rassemblement des générations et des cultures plutôt que comme une source de fracture sociale ?

Le mardi 02 juin 2026

de 17h30 à 18h30

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-02T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-02T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-02T17:30:00+02:00_2026-06-02T18:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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